Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году
Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2025
экономика
