Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2025
09:48 30.12.2025
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году
Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2025
экономика, антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, Россия
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году

Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году в 750 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей", - сказал Силуанов в интервью "России 24".
Примерно 200 миллиардов рублей бюджет в этом году получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат, добавил он.
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
9 декабря, 10:18
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссия
 
 
