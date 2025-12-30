Walt Disney заплатит штраф за нарушение закона о конфиденциальности

Согласно заявлению, компания и ее подрядчики не уточняли, что размещаемый на сервисе контент предназначен для детей. Таким образом, Disney незаконно собирали информацию о детях без уведомления и согласия родителей для целевой рекламы.

"В дополнение к штрафу в размере 10 миллионов долларов, постановление запрещает Disney осуществлять деятельность на YouTube в нарушение COPPA и требует от Disney создать программу, которая обеспечит надлежащее соблюдение COPPA на YouTube в будущем", - добавил минюст.