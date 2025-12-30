Рейтинг@Mail.ru
22:13 30.12.2025
Walt Disney заплатит штраф за нарушение закона о конфиденциальности
в мире, сша, youtube
В мире, США, YouTube
Walt Disney заплатит штраф за нарушение закона о конфиденциальности

Walt Disney заплатит $10 млн за нарушение закона о конфиденциальности

© Flickr / architekt2Логотип студия Disney. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Американский конгломерат Walt Disney выплатит штраф в 10 миллионов долларов за нарушение закона о конфиденциальности в отношении детей, заявил во вторник минюст США.
"Согласно постановлению, Disney выплатит 10 миллионов долларов в качестве штрафа в рамках урегулирования дела о нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA) в отношении популярного видеоконтента Disney на YouTube", - говорится в заявлении ведомства.
Согласно заявлению, компания и ее подрядчики не уточняли, что размещаемый на сервисе контент предназначен для детей. Таким образом, Disney незаконно собирали информацию о детях без уведомления и согласия родителей для целевой рекламы.
"В дополнение к штрафу в размере 10 миллионов долларов, постановление запрещает Disney осуществлять деятельность на YouTube в нарушение COPPA и требует от Disney создать программу, которая обеспечит надлежащее соблюдение COPPA на YouTube в будущем", - добавил минюст.
Это второй в 2025 году штраф, который Disney выплатит в связи с обвинениями в незаконном сборе конфиденциальной информации о детях. В сентябре комиссия по ценным бумагам США обвинила медиакомпанию в том, что та намеренно не размещала детскую маркировку на видео. Тогда Disney также согласились выплатить штраф в 10 миллионов долларов.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям
28 декабря, 14:37
 
