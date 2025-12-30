https://ria.ru/20251230/shtraf-2065777783.html
Walt Disney заплатит штраф за нарушение закона о конфиденциальности
Американский конгломерат Walt Disney выплатит штраф в 10 миллионов долларов за нарушение закона о конфиденциальности в отношении детей, заявил во вторник минюст РИА Новости, 30.12.2025
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости.
Американский конгломерат Walt Disney выплатит штраф в 10 миллионов долларов за нарушение закона о конфиденциальности в отношении детей, заявил
во вторник минюст США.
"Согласно постановлению, Disney выплатит 10 миллионов долларов в качестве штрафа в рамках урегулирования дела о нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA) в отношении популярного видеоконтента Disney на YouTube
", - говорится в заявлении ведомства.
Согласно заявлению, компания и ее подрядчики не уточняли, что размещаемый на сервисе контент предназначен для детей. Таким образом, Disney незаконно собирали информацию о детях без уведомления и согласия родителей для целевой рекламы.
"В дополнение к штрафу в размере 10 миллионов долларов, постановление запрещает Disney осуществлять деятельность на YouTube в нарушение COPPA и требует от Disney создать программу, которая обеспечит надлежащее соблюдение COPPA на YouTube в будущем", - добавил минюст.
Это второй в 2025 году штраф, который Disney выплатит в связи с обвинениями в незаконном сборе конфиденциальной информации о детях. В сентябре комиссия по ценным бумагам США
обвинила медиакомпанию в том, что та намеренно не размещала детскую маркировку на видео. Тогда Disney также согласились выплатить штраф в 10 миллионов долларов.