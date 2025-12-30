Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2025
02:12 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/shtraf-2065544336.html
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь
Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:12:00+03:00
2025-12-30T02:12:00+03:00
общество
россия
москва
ассоциация юристов россии
новый год
россия
москва
общество, россия, москва, ассоциация юристов россии, новый год
Общество, Россия, Москва, Ассоциация юристов России, Новый год
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь

РИА Новости: юрист Прокофьева предупредила о штрафах за шум в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Александр Вильф
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Новогодняя иллюминация. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.
"Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил", - сказала юрист.
Салют во дворе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Юристы предупредили о тюрьме за небезопасный запуск салюта в Новый год
Вчера, 05:00
Прокофьева отметила, что во многих регионах России, включая Москву, законодательство не предусматривает специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, поэтому установленные ограничения на шум остаются в силе.
"Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине", - утончила юрист.
Она добавила, что за нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение, юридическим и должностным лицам грозят значительно более крупные взыскания, конкретные размеры которых определяются региональным законодательством.
Смежные квартиры дома - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями
4 декабря, 02:17
 
Заголовок открываемого материала