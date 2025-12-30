https://ria.ru/20251230/shtraf-2065544336.html
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2025
Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь
Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.
"Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ
, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил", - сказала юрист.
Прокофьева отметила, что во многих регионах России, включая Москву
, законодательство не предусматривает специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, поэтому установленные ограничения на шум остаются в силе.
"Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине", - утончила юрист.
Она добавила, что за нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение, юридическим и должностным лицам грозят значительно более крупные взыскания, конкретные размеры которых определяются региональным законодательством.