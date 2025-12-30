Россиян предупредили о штрафе за шум в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.

Она добавила, что за нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение, юридическим и должностным лицам грозят значительно более крупные взыскания, конкретные размеры которых определяются региональным законодательством.