Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, журналистка Татьяна Шлоссберг скончалась во вторник в возрасте 35 лет от лейкемии, сообщила ее семья.

"Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах", - говорится в распространенном заявлении семьи, опубликованном Президентской библиотекой и музеем имени Джона Ф. Кеннеди в Instagram*.

В ноябре Шлоссберг в своей статье в New Yorker сообщила, что у нее была диагностирована острая форма миелоидной лейкемии с редкой мутацией под названием Inversion 3 в терминальной стадии.

Татьяна Шлоссберг была дочерью Кэролайн Кэннеди, которая в администрации Джо Байдена занимала пост посла США Австралии , и писателя и дизайнера Эдвина Шлоссберга.

У Шлоссберг остались двое детей и муж Джордж Моран.