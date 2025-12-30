Рейтинг@Mail.ru
Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг
23:55 30.12.2025
Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг
Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг
Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, журналистка Татьяна Шлоссберг скончалась во вторник в возрасте 35 лет от лейкемии, сообщила ее семья. РИА Новости, 30.12.2025
в мире, сша, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Джон Кеннеди (политик)
Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в 35 лет

© AP Photo / Steven SenneВнучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг
Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Steven Senne
Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, журналистка Татьяна Шлоссберг скончалась во вторник в возрасте 35 лет от лейкемии, сообщила ее семья.
"Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах", - говорится в распространенном заявлении семьи, опубликованном Президентской библиотекой и музеем имени Джона Ф. Кеннеди в Instagram*.
В ноябре Шлоссберг в своей статье в New Yorker сообщила, что у нее была диагностирована острая форма миелоидной лейкемии с редкой мутацией под названием Inversion 3 в терминальной стадии.
Татьяна Шлоссберг была дочерью Кэролайн Кэннеди, которая в администрации Джо Байдена занимала пост посла США в Австралии, и писателя и дизайнера Эдвина Шлоссберга.
У Шлоссберг остались двое детей и муж Джордж Моран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В миреСШАДжон Кеннеди (политик)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
