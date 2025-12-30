Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В конце декабря гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с " Газпромом " до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана Венгрии полностью обеспечит ее потребности.

"Что касается долгосрочного договора, сейчас такая ситуация, мы отлично понимаем, которая, наверное, дает больше возможностей подписывать такие краткосрочные контракты, опять же с учетом всех происходящих изменений", - сказал глава российского диппредставительства.

Он добавил, что в этом вопросе есть еще аспект, связанный именно с Сербией.

"О котором я хочу сказать, хотя мы им не руководствуемся, но он существует в реальности. И о котором, кстати, сказала на днях министр энергетики (Сербии Дубравка Джедович-Ханданович – ред.). Вспомнила о том и сказала, что в конце концов краткосрочные контракты, да, может быть, более соответствуют требованиям Евросоюза", - отметил посол России

Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.