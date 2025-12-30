Рейтинг@Mail.ru
Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию - РИА Новости, 30.12.2025
12:52 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/serbiya-2065633705.html
Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию
Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию - РИА Новости, 30.12.2025
Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию
Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2025
в мире, сербия, россия, азербайджан, александр боцан-харченко, душан баятович, евросоюз, газпром, турецкий поток
В мире, Сербия, Россия, Азербайджан, Александр Боцан-Харченко, Душан Баятович, Евросоюз, Газпром, Турецкий поток
Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию

Посол в Сербии Боцан-Харченко объяснил сроки контракта на поставки газа

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Сроки контракта на поставки газа из России в Сербию связаны с общей ситуацией на мировом энергетическом рынке и требованиями ЕС, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
В конце декабря гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с "Газпромом" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Вучич сообщил о продлении договора с Россией на поставки газа
23 декабря, 15:13
"Что касается долгосрочного договора, сейчас такая ситуация, мы отлично понимаем, которая, наверное, дает больше возможностей подписывать такие краткосрочные контракты, опять же с учетом всех происходящих изменений", - сказал глава российского диппредставительства.
Он добавил, что в этом вопросе есть еще аспект, связанный именно с Сербией.
"О котором я хочу сказать, хотя мы им не руководствуемся, но он существует в реальности. И о котором, кстати, сказала на днях министр энергетики (Сербии Дубравка Джедович-Ханданович – ред.). Вспомнила о том и сказала, что в конце концов краткосрочные контракты, да, может быть, более соответствуют требованиям Евросоюза", - отметил посол России.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии. Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Предыдущий договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечил свыше 80% потребностей страны.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Посол в Сербии удивился нервозности из-за продления поставок газа
Вчера, 12:49
 
