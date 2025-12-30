Рейтинг@Mail.ru
Додик назвал атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма
20:08 30.12.2025
Додик назвал атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма
Додик назвал атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма
Додик назвал атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма
Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что попытка нападения Киева на...
2025-12-30T20:08:00+03:00
2025-12-30T20:08:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир путин
милорад додик
украина
2025
в мире, россия, киев, владимир путин, милорад додик, украина
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Милорад Додик, Украина
Додик назвал атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма

Додик назвал атаку Киева на резиденцию актом терроризма, с которым надо бороться

Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что попытка нападения Киева на резиденцию президента РФ является актом терроризма, бороться против которого должно все человечество.
"Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина представляет собой, согласно всем международным нормам и конвенциям, акт терроризма. Борьба с терроризмом - обязанность всего человечества. Поэтому естественно, что большинство мировых лидеров осудили этот безумный шаг. В тоже время, это - подтверждение безумия и неготовности Зеленского остановить страдание собственного народа", - написал Додик в соцсети Х.
Он также выразил ожидание, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к более чем необходимому миру.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
