Додик назвал атаку Киева на резиденцию Путина актом терроризма

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что попытка нападения Киева на резиденцию президента РФ является актом терроризма, бороться против которого должно все человечество.
"Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина представляет собой, согласно всем международным нормам и конвенциям, акт терроризма. Борьба с терроризмом - обязанность всего человечества. Поэтому естественно, что большинство мировых лидеров осудили этот безумный шаг. В тоже время, это - подтверждение безумия и неготовности Зеленского остановить страдание собственного народа", - написал Додик в соцсети Х.
Он также выразил ожидание, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к более чем необходимому миру.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.