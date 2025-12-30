Рейтинг@Mail.ru
Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил Вучич - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/serbija-2065762905.html
Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил Вучич
Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил Вучич - РИА Новости, 30.12.2025
Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил Вучич
Сербия в 2026 году продолжит проводить политику военного нейтралитета и приверженности Уставу ООН, особенно в вопросе соблюдения территориальной целостности... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:42:00+03:00
2025-12-30T19:42:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20251230/serbija-2065761583.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, оон
В мире, Сербия, Александр Вучич, ООН
Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил Вучич

Вучич: Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета в 2026 году

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Сербия в 2026 году продолжит проводить политику военного нейтралитета и приверженности Уставу ООН, особенно в вопросе соблюдения территориальной целостности всех государств, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Что касается политики, Сербия продолжит политику военного нейтралитета, политику мира в регионе, но в мире будет придерживаться Устава ООН, резолюций ООН. Не только по вопросу Косово и Метохии, но и по вопросу всех остальных кризисов во всем мире", - заявил Вучич на пресс-конференции во вторник.
В обращении к согражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Вчера, 19:31
 
В миреСербияАлександр ВучичООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала