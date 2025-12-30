Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро - РИА Новости, 30.12.2025
19:31 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/serbija-2065761583.html
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро - РИА Новости, 30.12.2025
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Власти Сербии на днях подписали договоры на покупку вооружений на миллиарды евро, а также планируют в течение трех лет сформировать одну из лучших... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сербия
европа
александр вучич
сербия
европа
в мире, сербия, европа, александр вучич
В мире, Сербия, Европа, Александр Вучич
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро

Вучич: Сербия подписала договоры на покупку вооружений на миллиарды евро

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Власти Сербии на днях подписали договоры на покупку вооружений на миллиарды евро, а также планируют в течение трех лет сформировать одну из лучших многоуровневых систем ПВО в Европе, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас. Хочу, чтобы вы знали, как граждане Сербии, что можете чувствовать себя надежно, мы производим все, что можем для нашей армии, покупаем, все что необходимо, чтобы защитить небо над страной и в ближайшие три года сделаем смешанную систему Iron dome и Iron fist, многоуровневой защиты из сходных и различных вооружений: старых, которые мы не хотели уничтожать и самых современных", - сказал Вучич на пресс-конференции во вторник и подчеркнул, что Сербия будет в сфере ПВО одной из самых оснащенных стран в Европе для сдерживания любого потенциального агрессора.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии
27 декабря, 15:01
Вучич в декабре анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для большого производства БПЛА в Сербии. Глава сербского государства сообщил 12 декабря, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.
В настоящее время предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БПЛА, некоторые из них уже приняты на вооружение.
На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ комплекс РЭБ "Красуха".
Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17.
В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
В августе 2024 года сербские власти подписали договор с французской компанией Dassault Aviation. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Полная стоимость сербско-французского контракта составляет 2,745 миллиарда евро, из этой суммы кредит – 1,9 миллиарда на семь лет под 0,98% годовых, еще 2,4% за каждые полгода составляет Euribor – ставка европейских банков. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Вучич сообщил о продлении договора на поставки российского газа
23 декабря, 15:02
 
В миреСербияЕвропаАлександр Вучич
 
 
