Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро - РИА Новости, 30.12.2025
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Власти Сербии на днях подписали договоры на покупку вооружений на миллиарды евро, а также планируют в течение трех лет сформировать одну из лучших... РИА Новости, 30.12.2025
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Власти Сербии на днях подписали договоры на покупку вооружений на миллиарды евро, а также планируют в течение трех лет сформировать одну из лучших многоуровневых систем ПВО в Европе, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас. Хочу, чтобы вы знали, как граждане Сербии
, что можете чувствовать себя надежно, мы производим все, что можем для нашей армии, покупаем, все что необходимо, чтобы защитить небо над страной и в ближайшие три года сделаем смешанную систему Iron dome и Iron fist, многоуровневой защиты из сходных и различных вооружений: старых, которые мы не хотели уничтожать и самых современных", - сказал Вучич
на пресс-конференции во вторник и подчеркнул, что Сербия будет в сфере ПВО одной из самых оснащенных стран в Европе
для сдерживания любого потенциального агрессора.
Вучич в декабре анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для большого производства БПЛА в Сербии. Глава сербского государства сообщил 12 декабря, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.
В настоящее время предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БПЛА, некоторые из них уже приняты на вооружение.
На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле
всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ
комплекс РЭБ "Красуха".
Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР
, поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17.
В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра
, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции
. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
В августе 2024 года сербские власти подписали договор с французской компанией Dassault Aviation
. По контракту Белград
получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Полная стоимость сербско-французского контракта составляет 2,745 миллиарда евро, из этой суммы кредит – 1,9 миллиарда на семь лет под 0,98% годовых, еще 2,4% за каждые полгода составляет Euribor – ставка европейских банков. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.