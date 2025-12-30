Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Власти Сербии на днях подписали договоры на покупку вооружений на миллиарды евро, а также планируют в течение трех лет сформировать одну из лучших многоуровневых систем ПВО в Европе, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас. Хочу, чтобы вы знали, как граждане Сербии , что можете чувствовать себя надежно, мы производим все, что можем для нашей армии, покупаем, все что необходимо, чтобы защитить небо над страной и в ближайшие три года сделаем смешанную систему Iron dome и Iron fist, многоуровневой защиты из сходных и различных вооружений: старых, которые мы не хотели уничтожать и самых современных", - сказал Вучич на пресс-конференции во вторник и подчеркнул, что Сербия будет в сфере ПВО одной из самых оснащенных стран в Европе для сдерживания любого потенциального агрессора.

Вучич в декабре анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для большого производства БПЛА в Сербии. Глава сербского государства сообщил 12 декабря, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.

В настоящее время предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БПЛА, некоторые из них уже приняты на вооружение.

На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ комплекс РЭБ "Красуха".

Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР , поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17.

В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра , также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции . Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.