https://ria.ru/20251230/semya-2065580829.html
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты - РИА Новости, 30.12.2025
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты
Правительство России утвердило порядок назначения новой ежегодной выплаты для семей с детьми, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:16:00+03:00
2025-12-30T10:16:00+03:00
2025-12-30T13:45:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987775668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d05f71dec5050679889817725ed3da72.jpg
https://ria.ru/20251222/vyplaty-2063721703.html
https://ria.ru/20251230/lgoty-2065543774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987775668_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_7468f9330cee0119c4a756bdd6dcd17b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты
Правительство утвердило порядок назначения ежегодной выплаты семьям с детьми
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Правительство России утвердило порядок назначения новой ежегодной выплаты для семей с детьми, сообщили
в пресс-службе кабмина.
"С 2026 года в России
вводится ежегодная семейная выплата. Постановление о порядке ее назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. Такую дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума", - сообщили в кабмине.
Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Её размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц – он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена.
Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчётности – в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.
"В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 120 миллиардов рублей в 2026 году, более 128 миллиардов рублей в 2027 году и свыше 138 миллиардов рублей в 2028 году", - отметили в кабмине.
Федеральный закон "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей" был разработан правительством и подписан президентом.