10:16 30.12.2025 (обновлено: 13:45 30.12.2025)
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты
общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок назначения новой ежегодной выплаты для семей с детьми, сообщили в пресс-службе кабмина.
"С 2026 года в России вводится ежегодная семейная выплата. Постановление о порядке ее назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такую дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума", - сообщили в кабмине.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году
22 декабря, 02:19
Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Её размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц – он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена.
Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчётности – в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.
"В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 120 миллиардов рублей в 2026 году, более 128 миллиардов рублей в 2027 году и свыше 138 миллиардов рублей в 2028 году", - отметили в кабмине.
Федеральный закон "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей" был разработан правительством и подписан президентом.
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Госдуме рассказали о новых льготах для матерей-героинь
02:08
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
