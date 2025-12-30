Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sela-2065724727.html
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел - РИА Новости, 30.12.2025
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о проведении обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:03:00+03:00
2025-12-30T17:03:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a9609afb6a8e8980e49f6f55f1ee0e65.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065709429.html
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_bc3aedc3f1f21a8a5e962df99e36098a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черниговская область, украина
В мире, Черниговская область, Украина
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 приграничных сел

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о проведении обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов.
"На совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах... Такую необходимость видят именно военные", - написал Чаус в Telegram-канале.
По данным властей Черниговской области, в этих общинах до сих пор проживают порядка 300 человек.
Чаус обещал, что эвакуация будет проведена в течение 30 дней.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию
Вчера, 16:15
 
В миреЧерниговская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала