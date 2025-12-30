https://ria.ru/20251230/sela-2065724727.html
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о проведении обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов.
"На совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах... Такую необходимость видят именно военные", - написал Чаус в Telegram-канале.
По данным властей Черниговской области
, в этих общинах до сих пор проживают порядка 300 человек.
Чаус обещал, что эвакуация будет проведена в течение 30 дней.