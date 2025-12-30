СБУ не смогла найти фото Киркорова для карточки в базе розыска

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины до сих пор не добавила в базу розыска фотографию российского артиста Филиппа Киркорова, хотя он числится там с конца октября, выяснило РИА Новости.
При этом имя и отчество Киркорова указаны в карточке с ошибками. Фотографию не смогли добавить даже спустя полтора месяца, хотя в карточках о розыске других российских артистов фото есть.
В конце октября офис генпрокурора Украины сообщил, что Киркорову заочно предъявили обвинения в нарушении порядка въезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины". Карточка в базе розыска появилась в общем доступе в середине декабря, хотя данные в нее внесли 30 октября.
Сам Киркоров считает, что СБУ просто решила пошуметь на его громком имени.
В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, среди которых был и Киркоров. Кроме того, он уже десять лет числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец". СБУ не раз предъявляла заочные обвинения российским гражданам, но ни к каким последствиям это не приводило.
