СБУ не смогла найти фото Киркорова для карточки в базе розыска - РИА Новости, 30.12.2025
10:41 30.12.2025 (обновлено: 11:15 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/sbu-2065583702.html
СБУ не смогла найти фото Киркорова для карточки в базе розыска
СБУ не смогла найти фото Киркорова для карточки в базе розыска - РИА Новости, 30.12.2025
СБУ не смогла найти фото Киркорова для карточки в базе розыска
Служба безопасности Украины до сих пор не добавила в базу розыска фотографию российского артиста Филиппа Киркорова, хотя он числится там с конца октября,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:41:00+03:00
2025-12-30T11:15:00+03:00
в мире
украина
россия
филипп киркоров
владимир зеленский
служба безопасности украины
в мире, украина, россия, филипп киркоров, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
СБУ не смогла найти фото Киркорова для карточки в базе розыска

СБУ до сих пор не добавила в базу розыска фотографию Киркорова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины до сих пор не добавила в базу розыска фотографию российского артиста Филиппа Киркорова, хотя он числится там с конца октября, выяснило РИА Новости.
При этом имя и отчество Киркорова указаны в карточке с ошибками. Фотографию не смогли добавить даже спустя полтора месяца, хотя в карточках о розыске других российских артистов фото есть.
В конце октября офис генпрокурора Украины сообщил, что Киркорову заочно предъявили обвинения в нарушении порядка въезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины". Карточка в базе розыска появилась в общем доступе в середине декабря, хотя данные в нее внесли 30 октября.
Сам Киркоров считает, что СБУ просто решила пошуметь на его громком имени.
В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, среди которых был и Киркоров. Кроме того, он уже десять лет числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец". СБУ не раз предъявляла заочные обвинения российским гражданам, но ни к каким последствиям это не приводило.
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея
В миреУкраинаРоссияФилипп КиркоровВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
