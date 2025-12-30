https://ria.ru/20251230/sammit-2065779587.html
В Туркмении рассказали, когда пройдет саммит глав государств СНГ
Саммит глав государств - членов СНГ состоится 9 октября 2026 года в городе Туркменбаши на побережье Каспия, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного... РИА Новости, 30.12.2025
В Туркмении рассказали, когда пройдет саммит глав государств СНГ
Бердымухамедов: саммит глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года