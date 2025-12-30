Рейтинг@Mail.ru
22:40 30.12.2025
В Туркмении рассказали, когда пройдет саммит глав государств СНГ
в мире
туркмения
душанбе
гурбангулы бердымухамедов
снг
в мире, туркмения, душанбе, гурбангулы бердымухамедов, снг
В мире, Туркмения, Душанбе, Гурбангулы Бердымухамедов, СНГ
Флаг Туркменистана. Архивное фото
АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости. Саммит глав государств - членов СНГ состоится 9 октября 2026 года в городе Туркменбаши на побережье Каспия, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Девятого октября 2026 года в Туркменистане состоится очередной саммит содружества. Туркменская сторона планирует его проведение в Национальной туристической зоне "Аваза", где имеются все условия для организации крупных международных форумов", – привела слова Бердымухамедова информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
Председатель Народного совета также отметил важность подготовки проведения в рамках председательства Туркмении в содружестве таких мероприятий, как заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, конференции по вопросам демографии и диалога женщин.
Туркмения в 2026 году будет председательствовать в СНГ. Решение о туркменском председательстве в содружестве было принято на саммите глав государств - членов СНГ в Душанбе в октябре.
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов
