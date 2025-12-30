Рейтинг@Mail.ru
ФСБ арестовала сахалинца, сотрудничавшего с недружественной страной - РИА Новости, 30.12.2025
10:25 30.12.2025
ФСБ арестовала сахалинца, сотрудничавшего с недружественной страной
ФСБ арестовала сахалинца, сотрудничавшего с недружественной страной
Житель Сахалинской области, который тайно сотрудничал с одной из недружественных стран Европы, стал фигурантом уголовного дела и отправлен под стражу, сообщает... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:25:00+03:00
2025-12-30T10:25:00+03:00
происшествия
европа
россия
сахалинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
европа
россия
сахалинская область
происшествия, европа, россия, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Европа, Россия, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ арестовала сахалинца, сотрудничавшего с недружественной страной

ФСБ арестовала жителя Сахалина за сотрудничество с недружественной страной

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 дек – РИА Новости. Житель Сахалинской области, который тайно сотрудничал с одной из недружественных стран Европы, стал фигурантом уголовного дела и отправлен под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
"Сахалинец по собственной инициативе установил контакт с представителем одной из недружественных стран Европы для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. С этой целью прибыл в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчину 1971 года рождения задержали "при попытке организации конфиденциальной встречи" сотрудники УФСБ Сахалина и УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении сахалинца возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Жителя Свердловской области заподозрили в госизмене
23 сентября, 10:15
 
Происшествия
 
 
