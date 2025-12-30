https://ria.ru/20251230/rubl-2065708080.html
Депутат объяснил, когда россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С 1 сентября наступающего года россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем", — сказал он.
Аксаков уточнил, что обеспечивать операции с цифровыми рублями будут 12 системно значимых банков, через которые проходит более 80 процентов оборота. Депутат уверен, что любой россиянин получит возможность оплачивать товары или услуги с помощью этих банков.
При этом не все предприятия смогут продавать свои товары и услуги с 1 сентября. Это касается только тех, оборот которых не менее 120 миллионов рублей. По словам Аксенова, процесс будет поэтапным: с 1 сентября 2027-го в него включатся банки и предприятия с оборотом как минимум 30 миллионов рублей, а еще через год такие услуги будут оказывать все банки, в том числе с базовой лицензией, и предприятия торговли, оборот которых превышает пять миллионов.
Депутат подчеркнул, что переход на цифровой рубль будет исключительно добровольным — тех, кто не захочет им пользоваться, заставлять не будут.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России
вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. В июле 2025-го президент Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с будущего сентября.