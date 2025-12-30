Депутат объяснил, когда россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями

При этом не все предприятия смогут продавать свои товары и услуги с 1 сентября. Это касается только тех, оборот которых не менее 120 миллионов рублей. По словам Аксенова, процесс будет поэтапным: с 1 сентября 2027-го в него включатся банки и предприятия с оборотом как минимум 30 миллионов рублей, а еще через год такие услуги будут оказывать все банки, в том числе с базовой лицензией, и предприятия торговли, оборот которых превышает пять миллионов.