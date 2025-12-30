Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем", - сообщил он.

При этом банки, которые будут обязаны обеспечивать проведение операций с цифровым рублем, входят в системно значимые. "Таких банков у нас сегодня 12, но при этом оборот, который осуществляется через них, превышает 80%. То есть у вас будут возможности для того, чтобы оплатить товары, услуги с помощью этих банков", - уточнил он.

Депутат напомнил, что не все предприятия, торговли и сферы услуг включаются 1 сентября следующего года в этот процесс, только те, у которых оборот 120 миллионов рублей и выше. С 1 сентября 2027 года те банки и предприятия из сферы услуг, в которых оборот 30 миллионов и больше, обязаны будут продавать свои товары и услуги за цифровые рубли.

При этом все универсальные банки, а это уже сотни банков, обязаны будут оказывать вам соответствующую услугу, а с 1 сентября 2028 года уже все банки должны будут такие услуги оказывать, в том числе банки с базовой лицензией, и предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей, добавил Аксаков