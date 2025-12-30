Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле - РИА Новости, 30.12.2025
04:48 30.12.2025
Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле
Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле - РИА Новости, 30.12.2025
Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле
Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... РИА Новости, 30.12.2025
экономика, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле

РИА Новости: россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем", - сообщил он.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Правительство утвердило перечень бюджетных расходов с цифровым рублем
18 декабря, 22:17
При этом банки, которые будут обязаны обеспечивать проведение операций с цифровым рублем, входят в системно значимые. "Таких банков у нас сегодня 12, но при этом оборот, который осуществляется через них, превышает 80%. То есть у вас будут возможности для того, чтобы оплатить товары, услуги с помощью этих банков", - уточнил он.
Депутат напомнил, что не все предприятия, торговли и сферы услуг включаются 1 сентября следующего года в этот процесс, только те, у которых оборот 120 миллионов рублей и выше. С 1 сентября 2027 года те банки и предприятия из сферы услуг, в которых оборот 30 миллионов и больше, обязаны будут продавать свои товары и услуги за цифровые рубли.
При этом все универсальные банки, а это уже сотни банков, обязаны будут оказывать вам соответствующую услугу, а с 1 сентября 2028 года уже все банки должны будут такие услуги оказывать, в том числе банки с базовой лицензией, и предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей, добавил Аксаков.
"Так что, поэтапно все продумано, но при этом это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем - это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет", - заключил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ЦБ объяснил, что изменится с переводом денег в цифровые рубли
1 ноября, 18:37
 
Экономика Анатолий Аксаков Госдума РФ
 
 
