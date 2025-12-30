В РПЦ рассказали, можно ли дарить христианам символы восточного Нового года

"У нас это, по-моему, просто бессмысленно. Что касается восточного календаря, то тут зависит от того, как мы к этому относимся. Восточные календари, восточные фигурки – если мы к ним относимся именно как к фигуркам, то почему бы и нет? Если мы начинаем хотя бы каким-то образом допускать, что это может иметь какое-то серьезное (духовное – ред.) значение – наверное, от этого лучше воздержаться", – сказал иеромонах.