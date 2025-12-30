https://ria.ru/20251230/rpts-2065564706.html
В РПЦ рассказали, можно ли дарить христианам символы восточного Нового года
общество
россия
русская православная церковь
россия
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Символику Нового года по восточному календарю бессмысленно дарить на праздник верующим христианам, от этого также нужно воздержаться, если таким подаркам придается духовный смысл, сказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"У нас это, по-моему, просто бессмысленно. Что касается восточного календаря, то тут зависит от того, как мы к этому относимся. Восточные календари, восточные фигурки – если мы к ним относимся именно как к фигуркам, то почему бы и нет? Если мы начинаем хотя бы каким-то образом допускать, что это может иметь какое-то серьезное (духовное – ред.) значение – наверное, от этого лучше воздержаться", – сказал иеромонах.
По восточному календарю наступающий 2026 год считается годом красной огненной лошади.