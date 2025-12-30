Рейтинг@Mail.ru
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/rosstandart-2065554985.html
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки - РИА Новости, 30.12.2025
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки
Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:31:00+03:00
2025-12-30T05:31:00+03:00
общество
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063209163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ebf857e1e3e11959e188007a955279b.jpg
https://ria.ru/20251228/rosstandart-2065167363.html
https://ria.ru/20251229/rosstandart-2065348392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063209163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fae06bbddd936261966a99a742d6730a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки

РИА Новости: Росстандарт не получал инициатив по ГОСТам на елочные игрушки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлочные игрушки
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Елочные игрушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев.
"Сегодня национальных стандартов на елочные игрушки или искусственные елки нет, и предложений по разработке подобных стандартов к нам не поступало. Ведь Росстандарт определяет необходимость разработки нового стандарта на основе появления инициативы от той или иной заинтересованной стороны - стандарт должен быть востребован", - рассказал Шалаев.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России
28 декабря, 13:12
Он добавил, что при этом в России уже несколько лет действуют ГОСТы, связанные с новогодними украшениями - это стандарты на требования безопасности световых гирлянд и на требования безопасности световых шнуров. Они могут быть частью декоративных изделий для украшения помещений к Новому году.
"Эти стандарты определяют требования безопасности, устанавливают достаточно большое количество показателей как с точки зрения используемой мощности и требований к напряжению, требований к соединению и так далее и так далее. Призывал бы всех, кто украшает свои помещения, следить за тем, чтобы гирлянды и световые ленты были сделаны по ГОСТу, потому что это вопрос безопасности", - сказал Шалаев.
Молодые люди во время квест-игры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых
Вчера, 11:31
 
ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала