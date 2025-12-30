https://ria.ru/20251230/rosstandart-2065554985.html
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки
30.12.2025
Росстандарт не получал предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки
Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предложений по разработке ГОСТов на елочные игрушки и искусственные елки в Росстандарт не поступало, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев.
"Сегодня национальных стандартов на елочные игрушки или искусственные елки нет, и предложений по разработке подобных стандартов к нам не поступало. Ведь Росстандарт
определяет необходимость разработки нового стандарта на основе появления инициативы от той или иной заинтересованной стороны - стандарт должен быть востребован", - рассказал Шалаев
.
Он добавил, что при этом в России
уже несколько лет действуют ГОСТы, связанные с новогодними украшениями - это стандарты на требования безопасности световых гирлянд и на требования безопасности световых шнуров. Они могут быть частью декоративных изделий для украшения помещений к Новому году.
"Эти стандарты определяют требования безопасности, устанавливают достаточно большое количество показателей как с точки зрения используемой мощности и требований к напряжению, требований к соединению и так далее и так далее. Призывал бы всех, кто украшает свои помещения, следить за тем, чтобы гирлянды и световые ленты были сделаны по ГОСТу, потому что это вопрос безопасности", - сказал Шалаев.