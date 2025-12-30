Рейтинг@Mail.ru
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол - РИА Новости, 30.12.2025
21:52 30.12.2025
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти половина россиян откладывают покупку хлеба на новогодний стол на самый последний момент, а игристым вином, майонезом и консервами для салатов запасаются заранее, сообщает Россельхозбанк в своем исследовании, которое есть у РИА Новости.
"Существует группа продуктов, покупку которых россияне традиционно откладывают на самый последний момент. Почти половина опрошенных (46%) признались, что покупают хлеб буквально за пару часов до наступления Нового года... Реже всего на последний момент откладывают покупку игристого вина, майонеза и консервов для салатов - по 6% и 4% соответственно", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян.
По данным РСХБ, среди продуктов, которые покупают раньше всего, лидируют мясо и птица - ими запасаются чуть больше трети россиян. Почти столько же участников исследования покупают консервы для салатов. Каждый пятый россиянин заранее запасается алкогольными напитками, чтобы избежать ажиотажа в последние дни. А яйца и сыры задолго до Нового года приобретают лишь 7% участников.
Кроме того, порядка 73% участников исследования признались, что вспоминают о забытых продуктах уже дома, после похода в магазин. Еще 14% осознают это в очереди на кассе, а 8% - уже за праздничным столом. Реже всего о забытых покупках вспоминают после боя курантов или по дороге в гости - по 3% и 2%.
