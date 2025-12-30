Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти половина россиян откладывают покупку хлеба на новогодний стол на самый последний момент, а игристым вином, майонезом и консервами для салатов запасаются заранее, сообщает Россельхозбанк в своем исследовании, которое есть у РИА Новости.

"Существует группа продуктов, покупку которых россияне традиционно откладывают на самый последний момент. Почти половина опрошенных (46%) признались, что покупают хлеб буквально за пару часов до наступления Нового года... Реже всего на последний момент откладывают покупку игристого вина, майонеза и консервов для салатов - по 6% и 4% соответственно", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян.

По данным РСХБ , среди продуктов, которые покупают раньше всего, лидируют мясо и птица - ими запасаются чуть больше трети россиян. Почти столько же участников исследования покупают консервы для салатов. Каждый пятый россиянин заранее запасается алкогольными напитками, чтобы избежать ажиотажа в последние дни. А яйца и сыры задолго до Нового года приобретают лишь 7% участников.