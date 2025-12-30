https://ria.ru/20251230/rossiyane-2065776570.html
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол - РИА Новости, 30.12.2025
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол
Почти половина россиян откладывают покупку хлеба на новогодний стол на самый последний момент, а игристым вином, майонезом и консервами для салатов запасаются... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T21:52:00+03:00
2025-12-30T21:52:00+03:00
2025-12-30T21:52:00+03:00
россельхозбанк
новый год
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823980965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95e410dc931ca856980d8568f4a8e464.jpg
https://ria.ru/20251230/kompanii-2065655238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823980965_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f9d2a4af5db31d17ace7e57b82a908d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россельхозбанк, новый год, россия
Россельхозбанк, Новый год, Россия
Почти половина россиян откладывает покупку хлеба на новогодний стол
РИА Новости: почти половина россиян откладывает покупку хлеба на Новый год
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти половина россиян откладывают покупку хлеба на новогодний стол на самый последний момент, а игристым вином, майонезом и консервами для салатов запасаются заранее, сообщает Россельхозбанк в своем исследовании, которое есть у РИА Новости.
"Существует группа продуктов, покупку которых россияне традиционно откладывают на самый последний момент. Почти половина опрошенных (46%) признались, что покупают хлеб буквально за пару часов до наступления Нового года... Реже всего на последний момент откладывают покупку игристого вина, майонеза и консервов для салатов - по 6% и 4% соответственно", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян.
По данным РСХБ
, среди продуктов, которые покупают раньше всего, лидируют мясо и птица - ими запасаются чуть больше трети россиян. Почти столько же участников исследования покупают консервы для салатов. Каждый пятый россиянин заранее запасается алкогольными напитками, чтобы избежать ажиотажа в последние дни. А яйца и сыры задолго до Нового года приобретают лишь 7% участников.
Кроме того, порядка 73% участников исследования признались, что вспоминают о забытых продуктах уже дома, после похода в магазин. Еще 14% осознают это в очереди на кассе, а 8% - уже за праздничным столом. Реже всего о забытых покупках вспоминают после боя курантов или по дороге в гости - по 3% и 2%.