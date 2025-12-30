https://ria.ru/20251230/rossijane-2065619704.html
Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок
2025-12-30T12:14:00+03:00
2025-12-30T12:14:00+03:00
2025-12-30T12:14:00+03:00
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне могут по желанию поставить в паспорте шесть отметок, в том числе о группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях, а с 2026 года - и о номере записи единого федерального информационного регистра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
в паспорте проставляются следующие отметки: …о регистрации и расторжении брака; о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста); о ранее выданных паспортах; о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ; о группе крови и резус-факторе", - сказали в ведомстве.
Также россияне смогут поставить в паспорте до конца 2025 года отметку об ИНН, однако с 1 января 2026 года будет вноситься отметка о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.
В министерстве подчеркнули, что записи и отметки, которые не предусмотрены законом, вносить запрещено.