Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/rossijane-2065619704.html
Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок
Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок - РИА Новости, 30.12.2025
Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок
Россияне могут по желанию поставить в паспорте шесть отметок, в том числе о группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях, а с 2026 года - и о номере... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:14:00+03:00
2025-12-30T12:14:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg
https://ria.ru/20251229/pasport-2065251820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_c93bcf7e66409376635b73cb856f5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок

МВД: россияне могут по желанию поставить в паспорте шесть отметок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне могут по желанию поставить в паспорте шесть отметок, в том числе о группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях, а с 2026 года - и о номере записи единого федерального информационного регистра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: …о регистрации и расторжении брака; о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста); о ранее выданных паспортах; о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ; о группе крови и резус-факторе", - сказали в ведомстве.
Также россияне смогут поставить в паспорте до конца 2025 года отметку об ИНН, однако с 1 января 2026 года будет вноситься отметка о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.
В министерстве подчеркнули, что записи и отметки, которые не предусмотрены законом, вносить запрещено.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Россияне смогут представлять электронный паспорт в финорганизациях
Вчера, 00:22
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала