Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне могут по желанию поставить в паспорте шесть отметок, в том числе о группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях, а с 2026 года - и о номере записи единого федерального информационного регистра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: …о регистрации и расторжении брака; о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста); о ранее выданных паспортах; о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ; о группе крови и резус-факторе", - сказали в ведомстве.

Также россияне смогут поставить в паспорте до конца 2025 года отметку об ИНН, однако с 1 января 2026 года будет вноситься отметка о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.