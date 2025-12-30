Опрос показал, сколько россиян смотрят советские фильмы на Новый год

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство (94%) россиян каждые новогодние праздники пересматривают советские фильмы и мультфильмы, 56% респондентов отметили, что отечественное кино советского периода создает у них новогоднее настроение, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.

По словам 94% опрошенных, каждые новогодние праздники они пересматривают советские фильмы и мультфильмы, 20% пересматривают иностранные фильмы, сериалы и мультфильмы, 6% - российское кино и сериалы (можно было дать до трех ответов).

Более половины (56%) россиян рассказали, что просмотр отечественного кино советского периода создает у них новогоднее настроение, 16% ответили, что настроение создает иностранное кино, 7% назвали отечественное кино российского периода.

Молодежь 18-24 лет чаще отдает предпочтение иностранному кино, так ответили 39% респондентов этой возрастной группы, а у молодых людей 25-34 лет новогоднее настроение в равной степени создают фильмы советского периода (45%) и иностранные фильмы (45%). Для поднятия новогоднего настроения среди россиян 35-44 лет 64% предпочитают отечественные советские фильмы, среди граждан РФ 45-59 лет - 70%.

Респондентов также попросили рассказать, какой фильм создает у них новогоднее настроение: 23% назвали "Иронию судьбы, или С легким паром", 9% - "Один дома", по 5% - "Иван Васильевич меняет профессию" и "Елки".

"Новогодние праздники в нашей стране – время, когда традиции, дорогие для старшего поколения, встречаются с предпочтениями молодежи. На выходе возникает весьма эклектичный медиаландшафт", - прокомментировала результаты опроса заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаеева.

Она также отметила, что космополитичный вкус молодого поколения может привести к тому, что на смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, "полюбившиеся зумерам и миллениалам".

"Советская кинотрадиция тоже пока не сдается. Такие легендарные фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие будут с нами долго как символы эпохи, хоть и с меньшими охватами", - добавила Атаеева.