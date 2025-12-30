ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на поле боя, если не удастся сделать это путем переговоров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
"Россия добьется на поле боя того, чего не сможет добиться за столом переговоров", - сказал он агентству.
Профессор подчеркнул, что в значительной степени винит европейские страны в продолжении конфликта.
"Я думаю, что они здесь сильно переоценили свои возможности", - добавил Кузник.
Он уверен, что Россия в конечном итоге добьется победы.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.