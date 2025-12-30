Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьется целей на переговорах - РИА Новости, 30.12.2025
18:03 30.12.2025
Эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьется целей на переговорах
Эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьется целей на переговорах - РИА Новости, 30.12.2025
Эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьется целей на переговорах
Россия достигнет целей специальной военной операции на поле боя, если не удастся сделать это путем переговоров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2025
В мире, Россия, США, Питер Кузник
Эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьется целей на переговорах

Кузник: Россия добьется целей СВО на поле боя, если не удастся на переговорах

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на поле боя, если не удастся сделать это путем переговоров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
"Россия добьется на поле боя того, чего не сможет добиться за столом переговоров", - сказал он агентству.
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
Вчера, 17:39
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
Вчера, 17:39
Профессор подчеркнул, что в значительной степени винит европейские страны в продолжении конфликта.
"Я думаю, что они здесь сильно переоценили свои возможности", - добавил Кузник.
Он уверен, что Россия в конечном итоге добьется победы.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Лавров назвал условие, которое должен выполнить Киев для успеха переговоров
Вчера, 16:10
Лавров назвал условие, которое должен выполнить Киев для успеха переговоров
Вчера, 16:10
 
В миреРоссияСШАПитер Кузник
 
 
