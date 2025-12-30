Эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьется целей на переговорах

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции на поле боя, если не удастся сделать это путем переговоров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.

"Россия добьется на поле боя того, чего не сможет добиться за столом переговоров", - сказал он агентству.

Профессор подчеркнул, что в значительной степени винит европейские страны в продолжении конфликта.

"Я думаю, что они здесь сильно переоценили свои возможности", - добавил Кузник