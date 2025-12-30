Рейтинг@Mail.ru
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в энергетике, сообщило Минприроды
15:54 30.12.2025
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в энергетике, сообщило Минприроды
Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал РИА Новости, 30.12.2025
экономика, россия, монголия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Монголия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран Александр Козлов.
"Коллеги наши (Монголия – ред.) пытаются создать энергетику современную, соответствующую вызовам. Мы готовы в ней участвовать. Это проекты, связанные с реконструкцией ТЭЦ-3, это участие в нашей компании "Росатом", это вопросы, связанные со строительством гидроэлектростанций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Как отмечает Козлов, сотрудничество в сфере энергетики является важным направлением, так как Монголия является крупным потребителем энергии, которую производит РФ.
Заголовок открываемого материала