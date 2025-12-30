https://ria.ru/20251230/rossija-2065703811.html
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в энергетике, сообщило Минприроды
Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал РИА Новости, 30.12.2025
Экономика, Россия, Монголия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава Минприроды Козлов: РФ готова участвовать в развитии энергетики Монголии