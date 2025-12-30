Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 30.12.2025
14:07 30.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 30.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России
Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский, сообщили... РИА Новости, 30.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России

Роспотребнадзор: гонконгский грипп доминирует среди вирусов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что при этом в России отмечается высокий уровень вакцинации – охват иммунизации составляет 54,8% от совокупного населения.
"В период зимних каникул Роспотребнадзор продолжит пристально следить за эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить ухудшения обстановки. Территориальным органам даны поручения держать ситуацию на контроле и сохранять готовность к оперативному реагированию", - добавили в ведомстве.
Девушка лечится
Гонконгский грипп в России: что важно знать о симптомах и лечении
26 декабря, 14:58
 
Россия
 
 
