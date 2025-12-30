https://ria.ru/20251230/rossija-2065658863.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 30.12.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России
Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский, сообщили... РИА Новости, 30.12.2025
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России
Роспотребнадзор: гонконгский грипп доминирует среди вирусов в России