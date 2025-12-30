https://ria.ru/20251230/rossija-2065629706.html
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине
Россия не собирается делать публичной тему ужесточения своей переговорной позиции по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:41:00+03:00
2025-12-30T12:41:00+03:00
2025-12-30T12:41:00+03:00
в мире
россия
новгородская область
сша
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065549562.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, новгородская область, сша, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Новгородская область, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине
Песков: Россия не намерена делать публичной тему ужесточения позиции по Украине