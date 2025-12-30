Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
12:41 30.12.2025
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине
Россия не собирается делать публичной тему ужесточения своей переговорной позиции по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.12.2025
2025
Песков ответил на вопрос об ужесточении позиции России по Украине

Песков: Россия не намерена делать публичной тему ужесточения позиции по Украине

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия не собирается делать публичной тему ужесточения своей переговорной позиции по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, как и переговорная позиция до этого, мы не собираемся это делать публично", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия не выходит из переговорного процесса, и "естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог, прежде всего, с американцами".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала