Россия не выходит из переговорного процесса по Украине, заявил Песков
Россия не выходит из переговорного процесса по Украине и будет продолжать диалог прежде всего с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2025
