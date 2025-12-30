Объем потребительских кредитов в России сократился почти на триллион за год

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Портфель потребительских ссуд в РФ на фоне высокой ключевой ставки сокращается в годовом выражении уже шесть месяцев подряд, в ноябре 2025 года снизился на 974 миллиарда рублей по сравнению с ноябрем 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России.

По состоянию на ноябрь 2025 года портфель потребительских ссуд россиян сократился на 974 миллиарда рублей в годовом выражении (с учетом валютной переоценки), до 13 триллионов рублей.

В ноябре 2024 года портфель вырос на 1,8 триллиона рублей против ноября 2023 года и составлял 14,6 триллиона рублей.