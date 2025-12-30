Рейтинг@Mail.ru
Объем потребительских кредитов в России сократился почти на триллион за год
03:44 30.12.2025 (обновлено: 05:34 30.12.2025)
Объем потребительских кредитов в России сократился почти на триллион за год
2025
экономика, россия, кредиты
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Портфель потребительских ссуд в РФ на фоне высокой ключевой ставки сокращается в годовом выражении уже шесть месяцев подряд, в ноябре 2025 года снизился на 974 миллиарда рублей по сравнению с ноябрем 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России.
По состоянию на ноябрь 2025 года портфель потребительских ссуд россиян сократился на 974 миллиарда рублей в годовом выражении (с учетом валютной переоценки), до 13 триллионов рублей.
В ноябре 2024 года портфель вырос на 1,8 триллиона рублей против ноября 2023 года и составлял 14,6 триллиона рублей.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. А 9 декабря регулятор ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
