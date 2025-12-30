Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Берне получило заявки от швейцарцев, желающих уехать в Россию - РИА Новости, 30.12.2025
03:21 30.12.2025
Посольство в Берне получило заявки от швейцарцев, желающих уехать в Россию
Посольство в Берне получило заявки от швейцарцев, желающих уехать в Россию
в мире
россия
швейцария
берн (кантон)
сергей гармонин
владимир путин
россия
швейцария
берн (кантон)
в мире, россия, швейцария, берн (кантон), сергей гармонин, владимир путин
В мире, Россия, Швейцария, Берн (кантон), Сергей Гармонин, Владимир Путин
Посольство в Берне получило заявки от швейцарцев, желающих уехать в Россию

РИА Новости: Гармонин рассказал, что в Швейцарии есть желающие уехать в Россию

© Фото : предоставлено посольством России в ШвейцарииПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Швейцарии
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство России в Берне получило заявки от ряда швейцарцев, проявивших интерес к переезду в Россию, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Есть в Швейцарии и те, кто проявляет интерес к переезду в нашу страну. С момента вступления в силу указа президента Российской Федерации (Владимира Путина - ред.) от 19.08.2024 российские диппредставительства в Швейцарии выдали 11 виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающим уехать в Россию", - сообщил дипломат.
Гармонин отметил, что швейцарцы продолжают сохранять интерес к российской культуре, несмотря на попытки ее "отмены" официальным Берном и "антироссийскую истерию" в швейцарской прессе.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны. Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.
В миреРоссияШвейцарияБерн (кантон)Сергей ГармонинВладимир Путин
 
 
