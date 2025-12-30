Россия обеспокоена решением Израиля по Сомалиленду, заявили в миссии в ООН

ООН, 30 дек – РИА Новости. Россия обеспокоена "политически мотивированным" решением Израиля признать Сомалиленд, выражает озабоченность в связи с потенциальной эскалацией, сообщила старший советник российской миссии в ООН Дина Гильмутдинова.
Израиль 26 декабря официально признал расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании.
"Мы, как и большинство наших коллег по Совету (безопасности ООН - ред.), глубоко обеспокоены политически мотивированным решением Израиля признать независимость Сомалиленда. Оно идет вразрез с суверенитетом, территориальной целостностью и единством Федеративной Республики Сомали", – сказала Гильмутдинова в ходе заседания СБ ООН.
РФ, отметила дипломат, выражает озабоченность возможными последствиями, "в том числе потенциальной эскалацией напряженности на Африканском роге и за его пределами".
"Хотели бы выразить солидарность правительству Федеративной Республики Сомали и сомалийскому народу в этот непростой период. Россия продолжит поддерживать Могадишо в борьбе против международного терроризма и попыток одностороннего политического и экономического давления", – добавила представитель РФ.
