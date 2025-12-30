Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта для диалога с Молдавией, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2025
00:42 30.12.2025 (обновлено: 00:50 30.12.2025)
Россия открыта для диалога с Молдавией, заявили в МИД
Россия открыта для диалога с Молдавией, заявили в МИД
Россия всегда открыта для конструктивного диалога с Молдавией по выправлению отношений, считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2025
2025
россия, молдавия, михаил галузин, в мире
Россия, Молдавия, Михаил Галузин, В мире
Россия открыта для диалога с Молдавией, заявили в МИД

Галузин: Россия открыта для диалога с Молдавией по выправлению отношений

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия всегда открыта для конструктивного диалога с Молдавией по выправлению отношений, считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы видим и чувствуем, что молдавское общество настроено на то, чтобы бережно относиться к длительным историческим добрым связям между Молдавией и Россией, нормализовать двусторонние отношения. И российская сторона, в свою очередь, всегда открыта для конструктивного диалога с молдавской стороной по выправлению наших отношений", - заявил Галузин в интервью газете "Известия".
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке, заявили в МИД
РоссияМолдавияМихаил ГалузинВ мире
 
 
