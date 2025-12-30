Россия следит за ситуацией со стратегической стабильностью, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия тщательно отслеживает шаги США в области стратегической стабильности, готова к любому развитию событий в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Имеем в виду тщательно отслеживать соответствующие шаги американской стороны, оценивая ситуацию комплексно - по совокупности происходящего в стратегической сфере. Готовы к любому развитию событий", - сказал Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.