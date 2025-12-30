Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 30.12.2025
11:37 30.12.2025
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 30.12.2025
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал министр здравоохранения... РИА Новости, 30.12.2025
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака

Мурашко: разработка вакцины от рака идет по плану

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
"Все идет по плану, штатно. Это нас очень радует. Первое, что я скажу, что мы построили завод для нее. Это отдельное в рамках института Гамалея, у нас есть производственные площадки там. И руководство центра при финансировании Минздрава, Минпромторга создало эту производственную площадку - сложный комплекс, практически в трех уровнях расположен, поскольку там чистые помещения с особыми требованиями по чистке воздуха, воды, работе оборудования и многое другое. И первые уже валидационные серии прошли", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
