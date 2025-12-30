Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали продюсера Разина по делу о мошенничестве
11:50 30.12.2025 (обновлено: 11:55 30.12.2025)
В Москве заочно арестовали продюсера Разина по делу о мошенничестве
В Москве заочно арестовали продюсера Разина по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.12.2025
В Москве заочно арестовали продюсера Разина по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 30.12.2025
В Москве заочно арестовали продюсера Разина по делу о мошенничестве

РИА Новости: суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве

© Андрей Разин Продюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - огласила решение судья Софья Прохорова.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Источник: Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него дела
12 декабря, 01:17
Интересы Разина в ходе заседания представлял адвокат по назначению, так как защитник продюсера по соглашению в суд дважды не явился и просил об отложениях.
Адвокат продюсера от государства просил ходатайство следствия отклонить, предполагая, что об этом просил бы сам обвиняемый, если бы принимал участие в процессе.
Как стало известно из ходатайства следователя, Разин скрылся от правосудия, находится за пределами РФ, его местоположение в настоящий момент не установлено.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
МВД объявило Разина в розыск, в том числе международный. Он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова
5 декабря, 05:08
 
МоскваРоссияАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
