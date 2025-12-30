Рейтинг@Mail.ru
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению - РИА Новости, 30.12.2025
22:41 30.12.2025
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению
Все социальные объекты в подмосковном Раменском подключены к электроснабжению, проводится запуск электроэнергии в жилые дома, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2025
2025
1920
1920
true
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению

Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все социальные объекты в подмосковном Раменском подключены к электроснабжению, проводится запуск электроэнергии в жилые дома, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Московской области.
"Электроснабжение по постоянной схеме будет подано в 22.30, на данный момент все соцобъекты подключены к электроснабжению, ведётся запуск электроэнергии в жилые дома", - рассказали в пресс-службе ведомства.
