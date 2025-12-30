https://ria.ru/20251230/ramenskoe-2065779730.html
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению - РИА Новости, 30.12.2025
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению
Все социальные объекты в подмосковном Раменском подключены к электроснабжению, проводится запуск электроэнергии в жилые дома, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:41:00+03:00
2025-12-30T22:41:00+03:00
2025-12-30T22:41:00+03:00
раменское
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20251229/gosduma-2065493128.html
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменское, московская область (подмосковье)
Раменское, Московская область (Подмосковье)
В Раменском все соцобъекты подключили к электроснабжению
РИА Новости: в Раменском все социальные объекты подключили к электроснабжению