В Раменском произошло отключение электричества

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отключение электричества произошло в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам, Отключение электричества произошло в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам, сообщает администрация Раменского муниципального округа в своем Telegram-канале.

"Информируем вас, что на питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение - выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света. Специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания, там, где это технически возможно, оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт.