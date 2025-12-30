Рейтинг@Mail.ru
В Раменском произошло отключение электричества
20:33 30.12.2025
В Раменском произошло отключение электричества
В Раменском произошло отключение электричества
происшествия, раменское, московская область (подмосковье)
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье)
В Раменском произошло отключение электричества

В Раменском отключение электричества произошло из-за технологического нарушения

Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отключение электричества произошло в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам, сообщает администрация Раменского муниципального округа в своем Telegram-канале.
"Информируем вас, что на питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение - выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света. Специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания, там, где это технически возможно, оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт.
"Ориентировочное время завершения работ 2 часа. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники
29 декабря, 18:50
 
