В Раменском произошло отключение электричества
В Раменском произошло отключение электричества - РИА Новости, 30.12.2025
В Раменском произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к...
В Раменском произошло отключение электричества
В Раменском отключение электричества произошло из-за технологического нарушения
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Отключение электричества произошло в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам, сообщает
администрация Раменского муниципального округа в своем Telegram-канале.
"Информируем вас, что на питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение - выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света. Специалисты "Мособлэнерго" уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания, там, где это технически возможно, оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт.
"Ориентировочное время завершения работ 2 часа. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.