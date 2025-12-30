Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Радио Судного дня" вышло в эфир с музыкальными композициями
17:56 30.12.2025
СМИ: "Радио Судного дня" вышло в эфир с музыкальными композициями
СМИ: "Радио Судного дня" вышло в эфир с музыкальными композициями
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", начала передавать музыку, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:56:00+03:00
2025-12-30T17:56:00+03:00
СМИ: "Радио Судного дня" вышло в эфир с музыкальными композициями

РЕН ТВ: радиостанция УВБ-76 начала передавать музыку

Вышки сотовой связи
Вышки сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", начала передавать музыку, сообщает РЕН ТВ.
"С некоторыми перебоями самые внимательные слушатели могут услышать песни разных жанров и стилей. На данный момент станция передает неактуальный прогноз погоды", — говорится в публикации.
Утверждается, что эфир радиостанции может быть взломан.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
