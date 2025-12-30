МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украина в 2025 году лишилась 4,2 миллиарда долларов внешнего финансирования из-за невыполненных требований ЕС по реформам, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Сто семьдесят четыре миллиарда гривен, или 4,24 миллиарда долларов, или 3,6 миллиарда евро - столько Украина потеряла финансирования по программе Ukraine Facility в 2025 году... что больше половины всей программы международного валютного фонда на четыре года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Как пояснил депутат, Украина провалила достижение четырех "индикаторов" выполнения реформ от Евросоюза, которые были обязательными для обеспечения внешнего финансирования. Если за первые три квартала 2025 года Киев провалил достижение лишь трех маркеров, что стоило украинской казне "всего" около 1,3 миллиарда евро, то в четвертом квартале уходящего года украинское правительство лишилось 2,3 миллиарда евро из-за девяти проваленных за этот период реформ.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.

Словакия и В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия сообщила о передаче Украине очередного транша для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).