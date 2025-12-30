Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/rada-2065658490.html
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС - РИА Новости, 30.12.2025
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС
Украина в 2025 году лишилась 4,2 миллиарда долларов внешнего финансирования из-за невыполненных требований ЕС по реформам, заявил депутат Верховной рады Ярослав РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:06:00+03:00
2025-12-30T14:06:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
кайя каллас
евросоюз
верховная рада украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20251208/rada-2060490820.html
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065560440.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, брюссель, кайя каллас, евросоюз, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС

Железняк: Украина потеряла $4,2 млрд из-за невыполненных требований по реформам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украина в 2025 году лишилась 4,2 миллиарда долларов внешнего финансирования из-за невыполненных требований ЕС по реформам, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Сто семьдесят четыре миллиарда гривен, или 4,24 миллиарда долларов, или 3,6 миллиарда евро - столько Украина потеряла финансирования по программе Ukraine Facility в 2025 году... что больше половины всей программы международного валютного фонда на четыре года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета
8 декабря, 08:33
Как пояснил депутат, Украина провалила достижение четырех "индикаторов" выполнения реформ от Евросоюза, которые были обязательными для обеспечения внешнего финансирования. Если за первые три квартала 2025 года Киев провалил достижение лишь трех маркеров, что стоило украинской казне "всего" около 1,3 миллиарда евро, то в четвертом квартале уходящего года украинское правительство лишилось 2,3 миллиарда евро из-за девяти проваленных за этот период реформ.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия сообщила о передаче Украине очередного транша для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
07:03
 
В миреУкраинаКиевБрюссельКайя КалласЕвросоюзВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала