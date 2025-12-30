https://ria.ru/20251230/rabotodateli-2065543212.html
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России
2025-12-30T02:01:00+03:00
РИА Новости: сферы торговли и транспорта лидируют по числу вакансий в России
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наиболее востребованной среди работодателей оказалась сфера торговли: в 2025 году количество предложений составило 45,5%, на втором месте - вакансии для кандидатов без опыта (20,2%), а на третьем - сфера транспорта и логистики (11,3%), следует из данных с января по сентябрь сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"Сфера торговли не первый год лидирует по доле вакансий в общем количестве: с января по сентябрь 2025 года количество предложений в ней - 45,5%, а прирост к аналогичному периоду прошлого года - 16,2%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором по востребованности месте среди работодателей оказались вакансии для соискателей без опыта работы (20,2%). Однако количество таких вакансий снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 18,5%.
Кроме того, в тройку самых популярных предложений вошла сфера транспорта и логистики. За прошедшие три квартала 2025 года работодателями было опубликовано 11,3% вакансий, но это на 11,8% ниже прошлогоднего показателя.