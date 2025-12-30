Рейтинг@Mail.ru
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/rabotodateli-2065543212.html
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России - РИА Новости, 30.12.2025
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России
Наиболее востребованной среди работодателей оказалась сфера торговли: в 2025 году количество предложений составило 45,5%, на втором месте - вакансии для... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:01:00+03:00
2025-12-30T02:01:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064594392.html
https://ria.ru/20250808/rynok-2034051514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Названы сферы, лидирующие по числу вакансий в России

РИА Новости: сферы торговли и транспорта лидируют по числу вакансий в России

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наиболее востребованной среди работодателей оказалась сфера торговли: в 2025 году количество предложений составило 45,5%, на втором месте - вакансии для кандидатов без опыта (20,2%), а на третьем - сфера транспорта и логистики (11,3%), следует из данных с января по сентябрь сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"Сфера торговли не первый год лидирует по доле вакансий в общем количестве: с января по сентябрь 2025 года количество предложений в ней - 45,5%, а прирост к аналогичному периоду прошлого года - 16,2%", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ИИ будет создавать новые вакансии в инженерной сфере, заявил Путин
25 декабря, 14:10
Уточняется, что на втором по востребованности месте среди работодателей оказались вакансии для соискателей без опыта работы (20,2%). Однако количество таких вакансий снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 18,5%.
Кроме того, в тройку самых популярных предложений вошла сфера транспорта и логистики. За прошедшие три квартала 2025 года работодателями было опубликовано 11,3% вакансий, но это на 11,8% ниже прошлогоднего показателя.
Посетители на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Названы самые востребованные на рынке труда профессии
8 августа, 02:39
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала