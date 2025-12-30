Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 109 беспилотников над Россией - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 30.12.2025 (обновлено: 20:52 30.12.2025)
ПВО сбила 109 беспилотников над Россией
ПВО сбила 109 беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник сбили 80 украинских беспилотников над Брянской областью и 29 дронов над Калужской областью, Московским... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
калужская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область, калужская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник сбили 80 украинских беспилотников над Брянской областью и 29 дронов над Калужской областью, Московским регионом, Курской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого декабря т.г. в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 80 БПЛА – над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, семь БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКалужская областьСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
