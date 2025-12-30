https://ria.ru/20251230/pvo-2065773092.html
ПВО сбила 109 беспилотников над Россией
ПВО сбила 109 беспилотников над Россией - РИА Новости, 30.12.2025
ПВО сбила 109 беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник сбили 80 украинских беспилотников над Брянской областью и 29 дронов над Калужской областью, Московским... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
калужская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
