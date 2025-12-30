https://ria.ru/20251230/pvo-2065770162.html
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Акимовкой и Мелитополем
Несколько украинских беспилотников ударного типа сбиты в Запорожской области, ВСУ продолжают атаку, сообщил в канале в Мах губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T20:12:00+03:00
2025-12-30T20:12:00+03:00
2025-12-30T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
мелитополь
запорожская область
мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Акимовкой и Мелитополем
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Акимовкой и Мелитополем