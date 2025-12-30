https://ria.ru/20251230/pvo-2065750077.html
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 30.12.2025
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:31:00+03:00
2025-12-30T18:31:00+03:00
2025-12-30T18:36:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
москва
москва, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву