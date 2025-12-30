Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 30.12.2025 (обновлено: 16:33 30.12.2025)
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью
Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и два дрона над Кубанью, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью

Средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ над Брянской областью и Кубанью

Боевое дежурство экипажа ЗРК
Боевое дежурство экипажа ЗРК
© РИА Новости / Сергей Мирный
Боевое дежурство экипажа ЗРК . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и два дрона над Кубанью, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"30 декабря т.г. в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
