Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью - РИА Новости, 30.12.2025
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью
Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и два дрона над Кубанью, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:30:00+03:00
2025-12-30T16:30:00+03:00
2025-12-30T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
брянская область
Новости
ru-RU
Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Брянской областью и Кубанью
