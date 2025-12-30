Рейтинг@Mail.ru
21:58 30.12.2025
Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом
Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом
россия, туркмения, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , в мире
Россия, Туркмения, Центральная Азия, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , В мире
Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с Новым годом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости. Россия и Туркмения продолжат совместную работу по развитию углублённого стратегического партнёрства в интересах народов двух стран, написал президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову.
"Мы, несомненно, продолжим тесную совместную работу по развитию углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", – говорится в поздравлении, текст которого зачитали в информационной программе "Ватан" туркменского телевидения.
Путин также с теплотой вспомнил общение с Бердымухамедовым в ходе Международного форума мира и доверия, который прошел в Ашхабаде 12 декабря. По словам российского лидера, успех форума "наглядно подтвердил международный авторитет Туркменистана и высокую оценку мировым сообществом политики нейтралитета", последовательно проводимой страной в течение трех десятилетий.
Глава российского государства пожелал президенту Туркмении крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем туркменским гражданам – благополучия и процветания.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Пезешкиан поздравил Путина с наступающим Новым годом
Вчера, 16:37
 
