МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Атака на резиденцию Владимира Путина была тщательно спланирована Зеленским и координировалась извне, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"Резиденция Путина была атакована не случайно — операция была тщательно спланирована и координировалась извне. Зеленский не только знал об этой провокации, но и получил разрешение и сопровождение от западных структур для проведения этой операции с применением большого числа беспилотников", — написал он.
По его мнению, Зеленский не решился бы атаковать госрезиденцию "без приказа западных хозяев". Глава киевского режима и его окружение являются марионетками западных стран, прежде всего Британии, резюмировал Азаров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря предприняли террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.