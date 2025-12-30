Рейтинг@Mail.ru
"Приказ хозяев". Азаров жестко высказался об атаке на резиденцию Путина
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 30.12.2025 (обновлено: 21:45 30.12.2025)
"Приказ хозяев". Азаров жестко высказался об атаке на резиденцию Путина
Атака на резиденцию Владимира Путина была тщательно спланирована Зеленским и координировалась извне, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров
"Приказ хозяев". Азаров жестко высказался об атаке на резиденцию Путина

Азаров: атака на резиденцию Путина была тщательно спланирована Зеленским

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Атака на резиденцию Владимира Путина была тщательно спланирована Зеленским и координировалась извне, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
«

"Резиденция Путина была атакована не случайно — операция была тщательно спланирована и координировалась извне. Зеленский не только знал об этой провокации, но и получил разрешение и сопровождение от западных структур для проведения этой операции с применением большого числа беспилотников", — написал он.

По его мнению, Зеленский не решился бы атаковать госрезиденцию "без приказа западных хозяев". Глава киевского режима и его окружение являются марионетками западных стран, прежде всего Британии, резюмировал Азаров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря предприняли террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 15:31
 
