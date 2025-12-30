Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 30.12.2025 (обновлено: 16:45 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/putin-2065716757.html
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 30.12.2025
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в различных областях, включая энергетику и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:38:00+03:00
2025-12-30T16:45:00+03:00
иран
россия
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20251121/iran-2056474649.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике

Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру, сообщает пресс-служба Кремля.
Во вторник президенты поговорили по телефону.
"Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
21 ноября, 02:33
 
ИранРоссияВ миреВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала