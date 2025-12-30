https://ria.ru/20251230/putin-2065716757.html
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в различных областях, включая энергетику и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:38:00+03:00
2025-12-30T16:38:00+03:00
2025-12-30T16:45:00+03:00
Путин и президент Ирана обсудили сотрудничество в энергетике
Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте