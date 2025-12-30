https://ria.ru/20251230/putin-2065715731.html
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 30.12.2025
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщает... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:35:00+03:00
2025-12-30T16:35:00+03:00
2025-12-30T16:59:00+03:00
россия
в мире
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
