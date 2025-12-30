Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения - РИА Новости, 30.12.2025
16:04 30.12.2025 (обновлено: 16:44 30.12.2025)
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения - РИА Новости, 30.12.2025
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону двустороннее сотрудничество. РИА Новости, 30.12.2025
иран
россия
в мире
масуд пезешкиан
владимир путин
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
иран
россия
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения

Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили двусторонние отношения

ТЕГЕРАН, 30 дек — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону двустороннее сотрудничество.
"Пезешкиан и Путин <...> обменялись мнениями по поводу процесса реализации совместных договоренностей двух стран", — говорится в сообщении офиса иранского лидера.
Президенты также подчеркнули стратегический характер отношений между Тегераном и Москвой. Они отметили необходимость продолжать постоянные консультации и укреплять координацию для развития всеобъемлющих связей.
Как рассказали в Кремле, Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в различных областях. Помимо этого, президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию в Новгородской области.

ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.

Последний раз лидеры встречались в Ашхабаде 12 декабря. Во время переговоров, продлившихся около часа, они, помимо прочего, затронули вопросы реализации проекта по строительству транспортного коридора "Север — Юг".
Ранее Путин провел телефонные разговоры с главами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Оба лидера также осудили украинскую атаку на резиденцию президента России.
ИранРоссияВ миреМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
