Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения

ТЕГЕРАН, 30 дек — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону двустороннее сотрудничество.

« Пезешкиан и Путин <...> обменялись мнениями по поводу процесса реализации совместных договоренностей двух стран", — говорится в сообщении офиса иранского лидера.

Президенты также подчеркнули стратегический характер отношений между Тегераном Москвой . Они отметили необходимость продолжать постоянные консультации и укреплять координацию для развития всеобъемлющих связей.

Как рассказали в Кремле, Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в различных областях. Помимо этого, президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию в Новгородской области.

ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.

Последний раз лидеры встречались в Ашхабаде 12 декабря. Во время переговоров, продлившихся около часа, они, помимо прочего, затронули вопросы реализации проекта по строительству транспортного коридора "Север — Юг".