Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения - РИА Новости, 30.12.2025
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону двустороннее сотрудничество.
30.12.2025
2025-12-30T16:04:00+03:00
2025-12-30T16:44:00+03:00
Путин обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения
Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили двусторонние отношения
ТЕГЕРАН, 30 дек — РИА Новости.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили
по телефону двустороннее сотрудничество.
«
"Пезешкиан
и Путин
<...> обменялись мнениями по поводу процесса реализации совместных договоренностей двух стран", — говорится в сообщении офиса иранского лидера.
Президенты также подчеркнули стратегический характер отношений между Тегераном
и Москвой
. Они отметили необходимость продолжать постоянные консультации и укреплять координацию для развития всеобъемлющих связей.
Как рассказали в Кремле, Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в различных областях. Помимо этого, президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию в Новгородской области.
ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.
Последний раз лидеры встречались в Ашхабаде 12 декабря. Во время переговоров, продлившихся около часа, они, помимо прочего, затронули вопросы реализации проекта по строительству транспортного коридора "Север — Юг".
Ранее Путин провел телефонные разговоры с главами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Оба лидера также осудили украинскую атаку на резиденцию президента России.