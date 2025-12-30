Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 30.12.2025 (обновлено: 16:18 30.12.2025)
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Попытка атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина говорит об отсутствии у Владимира Зеленского стремления к миру, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция"... РИА Новости, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Дюпон-Эньян: атака на резиденцию Путина показала, что Зеленский не хочет мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Попытка атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина говорит об отсутствии у Владимира Зеленского стремления к миру, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
«
"Если это нападение подтвердится, это станет окончательным доказательством того, что Зеленский и окружающая его система не стремятся к миру ради сохранения своей власти", — написал он.
При этом политик подчеркнул, что между Россией и Украиной может быть достигнут справедливый и прочный мир ради безопасности континента.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
