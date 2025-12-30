Рейтинг@Mail.ru
Работа фонда "Защитники Отечества" помогает властям, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/putin-2065681770.html
Работа фонда "Защитники Отечества" помогает властям, заявил Путин
Работа фонда "Защитники Отечества" помогает властям, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2025
Работа фонда "Защитники Отечества" помогает властям, заявил Путин
Работа фонда "Защитники Отечества" помогает обратить внимание властей на те вещи в системе поддержки ветеранов специальной военной операции, которые ранее... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:02:00+03:00
2025-12-30T15:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
анна цивилева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667870_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ed907769dc1243e5975dc73d40ca921a.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065668099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065666614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13a989e5e90b212217564ae2af902265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, анна цивилева
Общество, Россия, Владимир Путин, Анна Цивилева
Работа фонда "Защитники Отечества" помогает властям, заявил Путин

Путин: Фонд "Защитники Отечества" помогает властям видеть проблемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа фонда "Защитники Отечества" помогает обратить внимание властей на те вещи в системе поддержки ветеранов специальной военной операции, которые ранее оставались незамеченными, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился с замминистра обороны РФ, председателем государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Президент в беседе отметил душевную теплоту, с которой она относится к этой работе, и попросил в дальнейшем сохранять именно такой подход.
"Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают. Тем не менее, несмотря на то, что работа проводится большая, конечно, так же как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания. А может быть, и возникает что-то, что раньше государство и не заметило, но обязано это сделать", - сказал Путин.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева поблагодарила Путина за поддержку фонда "Защитники Отечества"
14:32
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАнна Цивилева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала