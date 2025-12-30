Работа фонда "Защитники Отечества" помогает властям, заявил Путин

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа фонда "Защитники Отечества" помогает обратить внимание властей на те вещи в системе поддержки ветеранов специальной военной операции, которые ранее оставались незамеченными, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился с замминистра обороны РФ, председателем государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Президент в беседе отметил душевную теплоту, с которой она относится к этой работе, и попросил в дальнейшем сохранять именно такой подход.
"Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают. Тем не менее, несмотря на то, что работа проводится большая, конечно, так же как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания. А может быть, и возникает что-то, что раньше государство и не заметило, но обязано это сделать", - сказал Путин.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.