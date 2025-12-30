Путин постановил направить на сборы россиян из мобилизационного резерва

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ для защиты критических важных объектов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - говорится в документе.
Минобороны РФ поручено определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.
