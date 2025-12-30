Рейтинг@Mail.ru
Путин постановил направить на сборы россиян из мобилизационного резерва - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 30.12.2025 (обновлено: 14:42 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/putin-2065671491.html
Путин постановил направить на сборы россиян из мобилизационного резерва
Путин постановил направить на сборы россиян из мобилизационного резерва - РИА Новости, 30.12.2025
Путин постановил направить на сборы россиян из мобилизационного резерва
Президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ для защиты... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:37:00+03:00
2025-12-30T14:42:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064936099_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_d34a9c3cbde567e4bbb37ede708da206.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060688005.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064936099_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c17c2201c3d7345762adf21adef9f0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин
Путин постановил направить на сборы россиян из мобилизационного резерва

Путин велел направить в 2026 году на сборы россиян из мобилизационного резерва

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ для защиты критических важных объектов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - говорится в документе.
Минобороны РФ поручено определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
8 декабря, 23:02
 
Вооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала