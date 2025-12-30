https://ria.ru/20251230/putin-2065671326.html
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделает все, чтобы работа фонда "Защитники Отечества" велась наиболее эффективно. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:36:00+03:00
2025-12-30T14:36:00+03:00
2025-12-30T14:36:00+03:00
россия
владимир путин
анна цивилева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667870_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ed907769dc1243e5975dc73d40ca921a.jpg
https://ria.ru/20251230/tsivileva-2065670880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065666614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13a989e5e90b212217564ae2af902265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, анна цивилева
Россия, Владимир Путин, Анна Цивилева
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"
Путин пообещал сделать все для эффективной работы фонда "Защитники Отечества"