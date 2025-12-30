Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сделает все, чтобы работа фонда "Защитники Отечества" велась наиболее эффективно.

"Я со своей стороны сделаю все, чтобы она (работа фонда – прим.) велась наиболее эффективным способом", - сказал Путин.