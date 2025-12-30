Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
14:36 30.12.2025
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделает все, чтобы работа фонда "Защитники Отечества" велась наиболее эффективно. РИА Новости, 30.12.2025
Путин пообещал обеспечить эффективность работы фонда "Защитники Отечества"

Путин пообещал сделать все для эффективной работы фонда "Защитники Отечества"

Владимир Путин и Анна Цивилева во время встречи
Владимир Путин и Анна Цивилева во время встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сделает все, чтобы работа фонда "Защитники Отечества" велась наиболее эффективно.
Глава государства во вторник провел встречу с статс-секретарем - замминистра обороны РФ, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. В ходе встречи Цивилева доложила Путину о работе фонда.
"Я со своей стороны сделаю все, чтобы она (работа фонда – прим.) велась наиболее эффективным способом", - сказал Путин.
Важно расширить возможности трудоустройства ветеранов СВО, заявила Цивилева
Россия Владимир Путин Анна Цивилева
 
 
